Sabrina Sato encanta ao mostrar férias de Zoe com os primos: 'Lembranças lindas'

Férias em família! Sabrina Sato encanta ao mostrar a filha e os sobrinhos curtindo viagem

A apresentadora Sabrina Sato encantou ao mostrar como estão as férias das crianças de sua família. Nesta segunda-feira, 03, a famosa compartilhou cliques da filha, Zoe, de 4 anos, brincando com os primos na casa de campo e provou mais uma vez que eles são bem unidos.

Aproveitando o sol e a natureza, a herdeira da artista com Duda Nagle surgiu brincando com os primos, filhos da irmã da mãe, a empresária Karina Sato, na piscina, na grama e por todo o espaço do local.

"Você a florescer. Calmamente, lindamente…", escreveu Sabrina Sato ao exibir os cliques encantadores das crianças.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros especiais de férias. "Tanto amor, terão lembranças lindas desses dias", falou Karina Sato. "Tão linda", elogiaram outros. "Puro amor", admiraram.

Curtindo também a casa de campo, Sabrina Sato impressionou nos últimos dias ao aparecer de biquíni renovando o bronzeado no local.

Ainda na quarta-feira, 28, Sabrina Sato fez um post curioso após viralizar uma foto de Duda Nagle, seu ex, com uma mulher. A repercussão de um suposto namoro do ator após a separação deu o que falar nas redes sociais, inclusive, a arquiteta envolvida se revoltou com o pai de Zoe pela resposta que deu depois da foto viralizar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Filha de Sabrina Sato invade closet da mãe e surpreende com escolha: 'Amei'

A filha de Sabrina Sato com Duda Nagle, Zoe, de quatro anos, mostrou todo seu estilo autêntico ao invadir o closet da mãe nesta segunda-feira, 05. Em sua rede social, a apresentadora compartilhou registros da invasão e encantou ao exibir a garota toda arrumada com itens nada discretos.

Mesmo com pouca idade, a herdeira da famosa mostrou que puxou a mãe e logo elegeu sapatos de grife bem diferentes. Os saltos rosa, que imitavam flamingos, foram parar nos pés de Zoe, que ainda pegou uma bolsa verde e óculos também cor de rosa.

"Ajudando a mamãe a fazer as malas. Né @pedrosales_1?", publicou Sabrina Sato o momento fofo e cheio de diversão com Zoe em seu closet repleto de peças ousadas.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com o charme da menina. "Ela faz a passarela dela, cheia de atitude igual à mãe", disseram. "Amei a escolha", aprovaram o gosto da garota. "A Zoe tem acesso ao closet mais divertido do mundo! Sortuda", falaram.