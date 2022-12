Regiane Alves se derrete após formatura do filho caçula: ''Que lindo ver suas conquistas''

Atriz Regiane Alves se declara ao comemorar formatura de seu filho mais novo, Antônio, e posta fotos com os dois herdeiros

A atriz Regiane Alves (44) encheu seu feed de amor ao usar as redes sociais para compartilhar um momento especial da vida de seu filho!

O herdeiro mais novo da artista, Antônio, de 7 anos de idade, teve sua primeira formatura na escola e a mãe coruja se derreteu ao celebrar mais uma etapa da vida escolar do pequeno.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa posou agarradinha com o caçula. Regiane também surgiu ao lado de João Gabriel, de 8 anos, também fruto da relação com o diretor João Gomez (41), filho da atriz Regina Duarte. Os dois foram casados de 2010 a 2017.

"Dia desse formando que amo tanto Tom Tom! Que lindo ver as suas conquistas meu amor. Mamãe, Babé e papai temos muito orgulho de você. Vamos com tudo para a sua nova fase", declarou Regiane Alves na publicação.

Confira a publicação de Regiane Alves em homenagem ao filho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

De maiô, Regiane Alves exibe sua beleza natural em dia de praia

A atriz Regiane Alves aproveitou o final de semana para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. De maiô com estampa de flores, a estrela esbanjou sua boa forma e beleza natural ao curtir o passeio com os filhos.

Ela foi fotografada pelos paparazzi na praia da Barra da Tijuca em um lindo domingo de sol enquanto se divertia no mar com os herdeiros. A estrela está longe das novelas desde que fez uma participação especial na reta final da novela Além da Ilusão, da Globo.

