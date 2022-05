Rafa Brites se derrete ao postar foto dos filhos: "Sempre sonhei em ter dois gurizinhos"

Rafa Brites postou uma foto com Rocco e Leon e falou sobre como seu pensamento sobre a maternidade mudou

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 16h08

Rafa Brites(35) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma foto dos filhos nesta sexta-feira, 20.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, Rocco (4) e Leon (2 meses) aparacem deitados na cama juntos, e a influencer aproveitou o registro para confessar que sempre sonhou ser mãe de dois meninos.

Rafa ainda revelou que mudou alguns pensamentos em relação à maternidade, já que antes tinha medo de perder sua 'liberdade'. "Eu sempre sonhei em ter dois gurizinhos. Por algum motivo sempre soube. Eu tinha receio de perder minha liberdade e de virar aquelas mulheres que se emocionam ao comprar um umidificador de ar, e uma jaqueta infantil reversível, uma airfry", confessou.

Em seguida, a mulher de Felipe Andreoli (42) contou que realmente se tornou essa mulher, mas afirmou que está muito feliz com tudo que está vivendo. "Pois isso se confirmou e sim sou essa mulher... Só não sabia que seria tão feliz em aceitar. Que tipo de coisa desse estilo deixa você feliz?", finalizou.

Rafa sempre fala sobre a maternidade real nas redes sociais e recentemente ela revelou que após se tornar mãe passou a ter 'medo de morrer'. "Ser mãe me trouxe o medo de morrer. Até então eu não pensava na morte, não era uma questão, e mesmo o medo de perder alguém era algo distante. Desde o momento que virei mãe tudo isso mudou. Agora junto com a consciência da finitude, vem a percepção da vida, do tempo… nada nos traz maior sensação de tempo do que ver uma criança crescer...", escreveu ela em um trecho da publicação.

Confira a publicação: