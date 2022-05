Pedro Scooby se reencontra com os filhos e aproveita o dia com passeio radical

Pedro Scooby volta para a Europa, se reencontra com os três filhos e aproveita o dia com passeio radical

Redação Publicado em 02/05/2022, às 10h14

Após mais de 120 dias confinado no BBB 22, o surfista Pedro Scooby (33) se reencontrou com os filhos, Dom (10) e os gêmeos, Liz e Bem, de 6 anos, em Portugal.

O atleta retornou ao país no último final de semana, 1, onde mora com sua família, e aproveitou para se divertir com as crianças em um passeio radical em uma pista de skate na manhã desta segunda-feira, 2.

"Lar doce lar", escreveu ele.

No Instagram Stories, o brasileiro compartilhou detalhes do momento de diversão com os filhos. Além do mais, ele aproveitou o momento para conversar, brincar e fazer dancinhas de sucesso nas redes sociais.

Dom, Liz e Bem são frutos da ex-união do surfista com a atrizLuana Piovani (45). Atualmente, ele vive uma linda história de amor com a modelo CintiaDicker (35).

Pedro Scooby volta para a casa e se reencontra com os três filhos, Dom, Liz e Bem: