Cintia Dicker exibe foto quente com Pedro Scooby na cama: "Tô com saudade"

Modelo Cintia Dicker recorda clique quente na cama com Pedro Scooby e cita música romântica ao falar sobre saudades

Redação Publicado em 02/04/2022, às 15h12

A modelo Cintia Dicker (35) usou as redes sociais para recordar um clique quente ao lado do marido, o surfista Pedro Scooby (33), que está confinado no BBB 22, desde janeiro.

Sem deixar o romantismo de lado, a ruiva aproveitou o momento para escrever um texto sugestivo da música Palpite, normalmente atribuída a Adriana Calcanhotto (56), é de Vanessa Rangel (50), lançada originalmente em 1997.

Na foto, eles aparecem coladinhos na cama e em clima quente entre os lençóis: "Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva, do calor da minha pele na língua tua. Tô com saudade de você censurando o meu vestido, as juras de amor ao pé do ouvido", postou a mulher do atleta.

Em questão de minutos, o clique somava milhares de comentários dos fãs, que não pouparam carinho ao falar sobre a saudades: "Já já ele está ai com você", dispararam. "Vencedor! Aguenta firme a saudades", disse mais um.

