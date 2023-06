Paulo André divide cliques raros com o filho durante passeio: "O mais lindo"

O atleta e ex-BBB Paulo André encantou os seguidores ao dividir vários cliques com o filho, chamado carinhosamente de Peazinho

Paulo Andréexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 2, ao compartilhar uma sequência de registros ao lado de seu filho, que tem o mesmo nome do pai e é conhecido pelos como Peazinho, que tem 1 ano.

Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta e ex-participante do Big Brother Brasil 22, surgiu sorridente ao lado do herdeiro, fruto de sue relacionamento com Thays Andreata, ao curtir um passeio no Rio de Janeiro.

Além disso, ele postou um vídeo com o pequeno no Maracanã, nesta última quinta-feira, 2, onde eles assistiram à vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. "Ao chegar no Rio de Janeiro, com o mais lindo do mundo", se derreteu o papai coruja na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem e elogiaram pai e filho. "Lindos", disse uma seguidora. "Vocês são muito maravilhosos", afirmou outra. "Amor verdadeiro", falou uma fã. "O sorriso do neném", comentou mais uma.

Confira as fotos de Paulo André com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Affair com Sabrina Sato?

Novo casal na área de ex-BBBs? Sabrina Sato e Paulo André estariam vivendo um romance "leve e sem compromisso", segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL. Nesta quinta-feira, 01, o jornalista soltou a notícia e pegou a todos de surpresa.

A apresentadora estaria se envolvendo com o atleta, que integrou o elenco do BBB 22. Segundo fontes do colunista, eles já ficaram algumas vezes e Paulo André estaria frequentando a cobertura da global, assim como ela estaria indo à casa dele.

"Eles estão ficando. Não foi uma única vez, está rolando. Recentemente até pediram para fazer uma foto juntos num evento. Mas era estratégia para despistar, apenas para mostrar que são 'conhecidos'", entregou a fonte para o jornalista.

Sabrina, que recentemente anunciou o fim de seu casamento com Duda Nagle, negou o romance para o jornalista: "Não existe nada, não. Nada mesmo". Contudo, ela não explicou o motivo de Paulo André ter sido visto em seu condomínio.

