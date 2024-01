Paulinho Vilhena abre álbum de fotos com a filha em Fernando de Noronha

Em nova atualização nas redes sociais, o ator Paulinho Vilhena compartilhou novas fotos ao lado da filha durante suas férias em Fernando de Noronha

Nesta sexta-feira, 26, Paulinho Vilhena compartilhou fotos de suas férias em Fernando de Noronha ao lado da filha Manoela, de 5 meses. O ator aproveitou para enaltecer sua esposa, a advogada Maria Luiza Silveira, com quem é casado desde junho de 2023.

"Sextou com Manô e papai empanados. Maria Luiza, não tenho palavras pra agradecer esse presente", legendou Vilhena, que além de mostrar imagens da bebê "empanada" de areia da praia, agradeceu a esposa pela vida da bebê. Paulinho Vilhena escolheu Fernando de Noronha como destino de seu Réveillon e férias de janeiro, onde também comemorou seu aniversário de 45 anos de idade.

Nos comentários, os internautas se mostraram encantados com a pequena Manoela e enviaram mensagens de carinho. "Que amor", disse uma seguidora. "Muito feliz por vocês!", afirmou um internauta. "Cada dia mais linda!", disse outro.

Esposa de Paulinho Vilhena detalha luta contra vício

Esposa do ator Paulinho Vilhena, a advogada Maria Luiza Silveirafez um alerta sobre os riscos do uso sem controle de remédios. Ela se tornou dependente após usar indiscriminadamente e precisou de ajuda para superar o vício.

"Eu falava com muito orgulho. É a melhor coisa do mundo. Eu amava. É viciante por um motivo", declarou ela em entrevista ao podcast Take Your Shoes Off. Na conversa, ela afirmou que muita gente não presta atenção nos riscos. "Mas tudo tem um preço e o preço do remédio é muito alto. Eu falo isso para todo mundo, para tomar cuidado (com esse remédio) porque é muito atrativo", desabafa.

Agora recuperada, ela disse que contou com a ajuda do marido para superar o vício. "É muito difícil sair da droga porque você começa a identificar a sua personalidade com a droga. É como se nascesse de novo. Eu tinha medo de tudo. Dormi no quarto dos meus pais. Eu não conseguia ficar sozinha. Minha mãe teve que parar de trabalhar por tipo quatro meses para ficar comigo em casa".