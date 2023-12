"Eu falava com orgulho": esposa de Paulinho Vilhena detalha luta contra vício

Esposa de Paulinho Vilhena detalha luta contra vício e revela apoio da família e do marido para vencer a dependência

Esposa do ator Paulinho Vilhena, a advogada Maria Luiza Silveira fez um alerta sobre os riscos do uso sem controle de remédios. Ela se tornou dependente após usar indiscriminadamente e precisou de ajuda para superar o vício.

"Eu falava com muito orgulho. É a melhor coisa do mundo. Eu amava. É viciante por um motivo", declarou ela em entrevista ao podcast Take Your Shoes Off. Na conversa, ela afirmou que muita gente não presta atenção nos riscos.

"Mas tudo tem um preço e o preço do remédio é muito alto. Eu falo isso para todo mundo, para tomar cuidado (com esse remédio) porque é muito atrativo", desabafa.

Agora recuperada, ela contou que contou com a ajuda do marido para superar o vício. "É muito difícil sair da droga porque você começa a identificar a sua personalidade com a droga. É como se nascesse de novo. Eu tinha medo de tudo. Dormi no quarto dos meus pais. Eu não conseguia ficar sozinha. Minha mãe teve que parar de trabalhar por tipo quatro meses para ficar comigo em casa".

Atualmente, Maria Luiza Silveiraé mãe de Manoela, primeira filha de Paulinho Vilhena. A pequena nasceu em agosto e tem encantado os fãs nas redes sociais.

Quem é a esposa de Paulinho Vilhena?

Aos 44 anos de idade, Paulinho Vilhena é casado com Maria Luiza Silveira, de 27 anos. Ela é modelo e estudante de Direito. Os dois estão juntos desde 2019, ficaram noivos em novembro de 2022 e se casaram no civil em junho de 2023. Nesse meio tempo, ela engravidou da primeira filha do casal, Manoela, que tem previsão para nascer em agosto de 2023.

Em participação no programa Encontro, da Globo, após sair do No Limite, ele encheu a esposa de elogios. “Eu sou um cara muito melhor por conhecer essa mulher maravilhosa e que está me dando a oportunidade vivenciar a paternidade. Eu sonhava em ser pai e Deus dá a oportunidade de ser no momento certo, com a pessoa certa”, disse ele.