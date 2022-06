Murilo Huff se despede do filho, Léo, em vídeo e diz: ''O quanto essa parte dói''

Murilo Huff mostra o filho, Léo, fruto do seu relacionamento com Márilia Mendonça, falando "eu te amo" em vídeo e deixa fãs emocionados

Redação Publicado em 15/06/2022, às 09h19

O cantor Murilo Huff (26) não conteve a emoção ao se despedir do filho, Léo, de 2 anos de idade, na noite da última terça-feira, 15.

O compositor publicou um vídeo em que aparece falando e se despedindo do herdeiro, dando um aperto de mão apertado no pequeno, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1996—2021).

No vídeo, o pequeno aparece falando"eu te amo" para o artista e usando um moletom vermelho: "Quem é pai ou mamãe e trabalha viajando sabe o quanto essa parte dói... Papai já está morrendo de saudades", escreveu ele na legenda do vídeo. "Amor da minha vida", continuou ele.

A postagem, é claro, somou milhares de comentários dos fãs que não se apaixonaram pelo momento: "Ele é a coisa mais fofa do mundo", disparou uma seguidora do cantor no Twitter. "Ele está um homenzinho", disparou outro. "Acho lindo o amor de vocês", destacou um terceiro.

