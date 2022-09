Mulher de Cristiano Ronaldo reúne filhos em cliques raros: ''Amores''

Mulher de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, reúne os filhos em cliques raros durante passeio luxuoso e impressiona: ''Estão enormes''

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 09h17

Georgina Rodríguez (28), que é casada com o craque do futebol português Cristiano Ronaldo (37), usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, 26, para compartilhar uma sequência de registros raros em família.

Em clima de férias, a modelo postou fotos raras dos cinco filhos que tem com o craque europeu. Nas imagens, compartilhadas no Instagram, mostra Cristiano Ronaldo Junior (11), os gêmeos Eva e Mateo (4), além de Alana Martina (3) e Bella Esmeralda, de 5 meses.

Nos registros, ela mostrou momentos de diversão com os herdeiros em uma viagem no avião particular do astro. "Amores da mamãe", escreveu a argentina na legenda da postagem.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de elogiar a família: "Eles são lindos! Família linda", disparou uma fã. "Eles estão enormes! Maravilhosos", disse outra ao acrescentar também emoticons de coração. "Cristianinho é cara do pai", notou um terceiro.

Georgina Rodríguez reúne os filhos com Cristiano Ronaldo em cliques raros durante passeio luxuoso em avião particular:

