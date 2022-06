Cristiano Ronaldo e a esposa reúnem os cinco filhos em clique raro: ''Minha vida''

Cristiano Ronaldo e a esposa, a modelo Georgina Rodriguez, reúnem os cinco filhos em clique especial dentro de avião particular

Redação Publicado em 15/06/2022, às 11h21

Cristiano Ronaldo (37) e a modelo Georgina Rodríguez (28) estão aproveitando as férias em um local paradisíaco e usaram as redes sociais, na última terça-feira, 14, para compartilhar os primeiros registros em família com a filha recém-nascida, Bella Esmeralda.

"Minha vida", legendou ela ao posar com a família completa em um avião particular.

Em uma das fotos, o craque aparece presente com os outros quatro filhos, Alana Martina (4), do casamento com a empresária, os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, também de 4 anos de idade, frutos de uma barriga de aluguel, e Cristiano Ronaldo Júnior (11).

De férias, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez reúnem os cinco filhos em clique:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Perda do filho:

Bella Esmeralda nasceu no último dia 18 de abril, junto com seu irmão gêmeo, que não resistiu ao parto. Através de um comunicado, o casal anunciou o falecimento do menino após o parto.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", dizia um trecho do comunicado.