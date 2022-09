Milena Toscano encanta ao mostrar os filhos com looks iguais: "Muita fofura"

A atriz Milena Toscano se derreteu ao mostrar os dois filhos com looks combinando

Milena Toscano (38) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique de seus filhos nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 14.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, João Pedro (3) aparece sorridente com o irmão caçula, Francisco (1), no colo. O pequeno, que também sorri para o registro da mamãe coruja, aparece usando uma blusa com a mesma estampa do irmão mais velho.

Ao dividir o clique com os fãs, a atriz se derreteu pelos herdeiros, fruto de seu relacionamento com Pedro Ozores. "Esses sorrisos alegram meus dias! Não guento esses dois!", disse a artista na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com o clique e encheram o clique de elogios. "Dois lindos. Muito amor", disse uma seguidora. "Muita fofura", escreveu outra. "É muito amor em uma só foto", afirmou uma fã.

Confira a publicação de Milena Toscano:

Aniversário do filho caçula

Em junho, Francisco completou seu primeiro ano de vida, e para comemorar a data especial, Milena Toscano publicou uma sequência de fotos do herdeiro, mostrando sua evolução desde o nascimento até seu primeiro ano, e prestou uma bela homenagem.

"Tico. Você já está fazendo 1 ano! E como esse ano foi intenso! Você é intenso! Em tudo! Nesse 1 ano você me mostrou que veio pra balançar as estruturas da nossa família. Olha tudo com curiosidade, observa… manhoso, e quando quer alguma coisa grita! E como grita! Sabe o quer desde sempre!", disse ela em um trecho da homenagem.

