Mari Palma celebra aniversário de 5 anos do sobrinho: "Você é um presente"

Nas redes sociais, Mari Palma postou uma foto com o sobrinho, Dom, e prestou uma linda homenagem

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 20h37

Mari Palma (33) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece agarradinha com o sobrinho, Dom (5).

Ao publicar o registro em seu perfil no Instagram, a jornalista contou que o menino estava completando mais um ano de vida, e prestou uma linda homenagem para ele.

"Tudo por esse beijo do aniversariante no fim do dia. Como é bom ser sua tia há 5 anos, Domdom. Você é um presente na nossa vida. Te amo mais do que cabe dentro de mim", declarou a apresentadora da CNN Brasil na legenda da publicação.

Os seguidores de Mari parabenizaram o menino. "Parabéns, felicidades", disse um internauta. "Feliz vida, Domdom", escreveu outra. "Ele está enorme. Feliz aniversário, Dom. Que Deus te abeçoe e proteja", desejou uma fã.

Lembrança do pai

Recentemente, Mari Palma compartilhou em suas redes sociais um clique em que aparece ao lado do pai, Luiz Palma (1951-2021). A foto deixou a jornalista bastante emocionada, já que ela provou pela primeira vez seu vestido de noiva, e confessou que a lembrança era um recado do pai.

"O @luizpalmajunior achou essa foto e me mandou hoje, bem no dia que eu fiz a primeira prova do meu vestido de noiva. Gosto de pensar que essas coincidências significam algum recado dele pra mim, algum sinal de que ele tá aqui e que essa nossa cumplicidade é eterna", disse ela em um trecho da publicação.

Confira: