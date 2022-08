Marcio Garcia comenta semelhança com o filho caçula, João: "Não é mera coincidência"

O apresentador Marcio Garcia fez uma montagem com suas fotos antigas e falou sobre a semelhança com o caçula

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 18h54

Marcio Garcia (52) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma montagem com suas fotos antigas ao lado do filho caçula, João (8).

Ao compartilhar a imagem em seu perfil no Instagram na noite desta quinta-feira, 11, o apresentador do The Voice Kids aproveitou para ressaltar que o menino, fruto de seu casamento com Andréa Santa Rosa (44), é sua cara.

"Qualquer semelhança não é mera coincidência…", afirmou o artista, que em seguida se declarou para o menino. "Tbt meu e do meu caçula, João, que eu babo mesmo, sem vergonha de dizer rs. Te amo muito meu filhote!", completou.

Os fãs ficaram impressionados com a semelhança. "Ele é muito parecido. Lindo igual ao pai", disse uma seguidora. "Tal pai, tal filho", comentou outra. "Que lindos. É muita perfeição", falou uma internauta. "João é uma graça. Lindo igual ao pai", afirmou mais uma.

Além de João, Marcio Garcia e André também são pais de Pedro (19), Nina (17) e Felipe (13). Recentemente, o apresentador relembrou com carinho de uma viagem que fez para a Costa Rica ao lado de sua família. No clique, ele aparece tomando um banho de cachoeira ao lado da esposa e dos quatro filhos, enquanto eles esbanjavam beleza e davam largos sorrisos para as lentes das câmeras.

