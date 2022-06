Marcello Melo Jr se derrete ao postar foto da filha, Maya: "Minha melhor obra de vida"

O ator Marcello Melo Jr postou uma foto de um ensaio fotográfico da herdeira se derreteu

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 17h00

Marcello Melo Jr (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto da filha, Maya (2), nesta quinta-feira, 16.

No clique, de um ensaio fotográfico, a menina aparece sentada no chão com um look estiloso e um laço no cabelo.

Ao publicar a foto em seu perfil no Instagram, o ator se derreteu pela menina, fruto de um rápido relacionamento com a psicóloga e atriz Dayane Bertoli. "Sério... Acertei Muito! Minha Melhor Obra De Vida!! É tanto amor, que não me cabe. #paidemenina", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com registro e encheram a postagem de elogios. "Boneca", disse uma seguidora. "Gente, que princesa", comentou outra. "O meu Deus, que lindinha", falou uma internauta. "Que anjo lindo. Que Deus abençoe", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Maya completou dois anos de vida em abril deste ano, e os papais corujas realizaram uma festa luxuosa com o tema do filme Encanto. "Só gratidão! Ver minha filha feliz... Me faz feliz!", disse o ator na ocasião.

Confira o belo clique da filha de Marcello Melo Jr: