Manoel Soares comove ao falar sobre relação com filho autista: “Não é com gritos”

Apresentador Manoel Soares emocionou a web e deu exemplo ao mostrar como acalma seu filho autista durante uma crise de regulação

O apresentador Manoel Soares usou suas redes sociais para dividir um momento delicado de sua jornada na paternidade na última segunda-feira, 12. O comunicador emocionou seus seguidores ao revelar como lida com as crises de regulação de seu filho, Ezequiel, que é autista, com sensibilidade e gentileza.

Através do feed do Instagram, Manoel compartilhou o vídeo capturado pelas câmeras de sua casa. No registro, o menino aparece deitado no chão, enquanto o pai conversa e tenta fazer brincadeiras: “Como a gente faz para que uma criança autista com crise de regulação, que quis ficar deitada no chão, se levante”, ele iniciou a narração.

“Primeiro, não é gritando pedindo para ela se levantar. Isso só vai deixá-la mais tensa. Se a gente quer distensionar, a gente tem que brincar. Brincadeira para criança é coisa séria e no caso da criança autista então, é mais sério ainda”, disse Manoel, que aparece nas imagens brincando com o filho deitado no chão.

“Conforme eu fui vendo que começaram a brotar uns pequenos sorrisos, umas risadinhas eu fui vendo que a atenção dele não tava mais tensa, que ele já estava mais meu amigo e que o chão era importante pra ele. Então eu chamei ele pra ficar do meu lado, conversar comigo”, explicou Manoel, que se sentou no chão da cozinha para se aproximar do pequeno.

Aos poucos, o apresentador mostrou que tudo se acalmou com carinho. Na legenda, ele também deu exemplo ao falar sobre a criação de seus filhos: “Não é com gritos ou impondo nossa autoridade que educamos uma criança autista. Mais importante que ensinar a ela as regras sociais de nosso mundo, é entender as regras sociais do mundo dela”, finalizou.

O comunicador, que deixou o programa matinal da Globo ‘Encontro’ em junho deste ano, ganhou inúmeros elogios nos comentários: “Tanto amor por vocês”, disse uma admiradora. “‘O amor não precisa de palavras’ Obrigada por mostrar ao mundo capacitista que amar um autista é possível!”, elogiou outra seguidora.

Vale lembrar que além do pequeno Ezequiel, de três anos, Manoel é pai de Izael, que tem dois anos, frutos do relacionamento com Dinorá Rodrigues. Além disso, ele exerce a paternidade com Leonardo e Miguel, filhos de relações anteriores, e assume um papel igualmente importante na vida de seus dois enteados, Vitoria e Alex.

