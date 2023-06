Maitê Proença surpreende ao publicar primeira foto com a neta: “Uma mocinha”

Discreta, Maitê Proença encanta seguidores ao fazer primeira aparição com a netinha nas redes sociais

A atriz Maitê Proença mantém total discrição desde que sua neta, Manuela, chegou ao mundo em julho de 2020. Mas no último domingo, 25, a artista surpreendeu os seguidores em suas redes sociais ao abrir uma rara exceção e compartilhar um clique ao lado da menina pela primeira vez.

No registro, a vovó babona dá um show de fofura ao combinar seu look com o da netinha. Com vestidos típicos de festas juninas, as duas aparecem se divertindo e Maitê até faz uma pose para exibir seu modelito: “Viva São João! Bom domingo”, escreveu a atriz, que está escalada para a próxima temporada da série 'Bom dia, Verônica' na Netflix.

Para manter a discrição e privacidade, Maitê elegeu um clique em que a pequena aparece com o rosto virado para o lado oposto. Mas foi o suficiente para os fãs cobrirem a menina de elogios: “Nasceu ontem, já está uma mocinha”, escreveu uma seguidora. “Está enorme! Mesmo sem ver o rosto, sei que é linda”, exaltou outra admiradora da atriz.

Vale lembrar que Manuela é filha de Maria Marinho, que também mantém total discrição em sua vida pessoal. Formada em direito, ela vive longe dos holofotes e faz raras aparições ao lado dos pais, o empresário e político Paulo Marinho e a atriz Maitê Proença, que foram casados por 12 anos entre os anos 80 e 90.

