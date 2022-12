Luciano Camargo choca ao mostrar como as filhas cresceram: ''De repente duas moças''

Cantor Luciano Camargo impressionou ao mostrar foto com as filhas gêmeas dando show de beleza

O cantor Luciano Camargo (49) impressionou ao compartilhar uma nova foto com as filhas gêmeas, de 12 anos, Helena Camargo e Isabella Camargo, em sua rede social. Nesta quarta-feira, 14, ele publicou um momento da intimidade com as herdeiras e encantou.

No registro, o artista sertanejo apareceu deitado aproveitando o momento de folga com as herdeiras e falou sobre o tempo ter passado rápido a ponto das meninas já serem adolescentes.

"E de repente… tenho duas moças em casa… Tempo, um dia te pedi pra ir com calma, que tudo estava indo rápido demais… Mas durante a pandemia, descobri que, quem vivia correndo era eu…", comentou Luciano Camargo sobre sua vida corrida na estrada.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram as gêmeas e se mostraram impressionados com o tamanho delas. "Duas moças lindíssimas", admiraram os fãs. "Que lindas", exclamaram outros.

Ainda recentemente, o cantor impressionou ao mostrar uma foto das filhas com a mãe, a sua esposa Flávia Camargo. A beleza do trio deixou os internautas chocados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Luciano Camargo choca ao mostrar o fogão luxuoso de sua mansão

O cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé Di Camargo (60), surpreendeu os internautas ao mostrar como é o fogão da cozinha de sua casa. Na rede social, ele exibiu uma foto de sua esposa, Flávia Camargo, cozinhando para a família e o fogão chamou a atenção.

Ele revelou que colocou um fogão estilo industrial e enorme na cozinha de seu lar. Na legenda do post, o artista brincou sobre os cuidados que precisa ter com o novo fogão.

