Luciano Camargo mostra as filhas com a esposa e choca: ''Que lindas''

Cantor Luciano Camargo impressionou ao mostrar como as filhas gêmeas cresceram

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 08h14

O cantor Luciano Camargo encantou ao mostrar uma foto de suas amadas, a esposa, Flávia Camargo, e as filhas gêmeas, Isabella Camargo e Helena Camargo. Nesta segunda-feira, 07, o sertanejo exibiu um registro das três sorrindo durante um passeio no shopping e chamou a atenção.

No clique tirado pelo irmão de Zezé Di Camargo, as três apareceram cheias de estilosa usando looks casuais para o momento em família de descontração e a beleza do trio roubou a cena. Principalmente, a evolução das herdeiras do famoso, que já estão com 12 anos.

"E num piscar de olhos... Tempo, por favor desacelera vai", escreveu Luciano Camargo ao mostrar como as garotas estão grandes.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a foto da família do cantor. "Que lindas", elogiaram os fãs. "A primeira é a xerox da mãe", falaram outros sobre a semelhança da menina com a mãe. "A do meio é a cara da tia Luciele", opinaram outros sobre a outra parecer a tia Luciele Di Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Luciano Camargo choca ao mostrar o fogão luxuoso de sua mansão

O cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé Di Camargo, surpreendeu os internautas ao mostrar como é o fogão da cozinha de sua casa. Na rede social, ele exibiu uma foto de sua esposa, Flávia Camargo, cozinhando para a família e o fogão chamou a atenção.

Ele revelou que colocou um fogão estilo industrial e enorme na cozinha da mansão. Na legenda do post, o artista brincou sobre os cuidados que precisa ter com o novo fogão.

