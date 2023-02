Laila Zaid se revolta com lista de material escolar dos filhos: "Caras e dispensáveis"

Laila Zaid é mãe de duas crianças e falou sobre pedidos de materiais que considera desnecessários e caros

Laila Zaid (38) se revoltou com os pedidos da lista de material escolar dos seus filhos, de seis e três anos de idade e fez um desabafo.

"Esse vídeo é para a escola dos meus filhos. Sim, vou lavar roupa suja aqui porque vai que serve para a escola dos filhos de vocês também. Que lista de material é essa? Cinco canetas deste tipo de hidrocor ponta fina! O Tom tem três anos! Caneta posca? Só podem estar de sacanagem. A caneta custa R$ 40 reais! Não vou comprar! Ano passado, quando perguntei sobre a caneta posca educadamente, vocês disseram que era muito legal a experiência de usar a caneta. Posso fazer uma lista das experiências muito legais, mas caras e dispensáveis", começou a atriz.

"Cadê o que sobrou do ano passado? As crianças têm que ter passado o ano inteiro desenhando, sem fazer mais nada na escola, para isso ter acabado", continuou.

"Vocês têm pelo menos uma campanha para recolher as canetinhas e mandar para reciclagem?", questionou ela, que ainda sugeriu alternativas mais baratas e menos poluentes.

"Vamos botar essas crianças para fazer arte com lápis de cor, com argila, tinta natural, com carvão e terra... Aí sim! São nestes detalhes que moram os valores de uma escola", finalizou ela, que ainda compartilhou a lista de material de algumas outras escolas, que tem como itens: livros de plástico para banho, miniaturas, pen drive, pregadores de plástico, cartucho para impressora, sabonete e material de limpeza em geral.

