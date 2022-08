Kourtney Kardashian curte dia de piscina com o filho caçula e web dispara: ''Idênticos''

Em clique raro, Kourtney Kardashian curte dia de piscina com o filho caçula, Reign Aston, e choca web com semelhança entre eles

Redação Publicado em 22/08/2022, às 12h37

Kourtney Kardashian (42) usou as redes sociais no último final de semana, 22, para compartilhar um momento especial entre mãe e filho. Aproveitando o verão norte-americano em grande estilo, a mais velha do clã Kardashian-Jenner posou coladinha com o caçula, Reign Aston Disick (7).

Nos registros, compartilhados no Instagram da estrela do The Kardashians (Star+), eles aparecem fazendo caras e bocas para uma sequência de selfies após um mergulho refrescante: "Feliz domingo", escreveu ela na legenda do registro.

Porém, o que chamou a atenção dos fãs no registro foi a forma de como o neto de Kris Jenner (65) está parecida com a mãe no início da fama: "Ele é um mini você", dispararam os fãs. "O Reign é idêntico a você", apontaram outros. "Ele está um homenzinho", declararam outros também.

Reign Aston Disick é filho da empresária com o Scott Disick (39). Além do pequeno, os dois também são pais de Mason Disick (12) e Penelope Scotland (10).

Kourtney Kardashian curte dia de piscina com o filho caçula e choca web com semelhança entre eles:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!