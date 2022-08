Megan Fox publica fotos sensuais ao lado de Kourtney Kardashian

A atriz Megan Fox posou ao lado da influenciadora Kourtney Kardashian para um ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 18h10

Nesta segunda-feira, 1, Megan Fox (36) publicou em seu Instagram uma série de fotos ao lado da influenciadora Kourtney Kardashian (42).

A atriz e a estrela do reality-show The Kardashians posaram em um ensaio sensual para a marca de roupas da irmã de Kourtney, Kim (41).

“Bastidores do meu ensaio fotográfico com a Kourtney”, escreveu Megan na legenda. A Kardashian apareceu nos comentários e escreveu: “Nós somos tão fofas”.

Megan e Kourtney se encontraram em setembro do ano passado na premiação VMA, já que as duas estão em relacionamento com músicos. Kourtney é casada com o baterista da banda Blink-182, Travis Barker (46). E Megan está noiva do músico Machine Gun Kelly (32).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Megan Fox (@meganfox)

Relembrando a adolescência!

Recentemente, Kourtney Kardashian impressionou seus seguidores ao publicar em seu Instagram uma foto da sua adolescência.

A modelo compartilhou uma foto de quanto tinha 15 anos, em 1996, e apareceu carregando uma mochila nas costas.