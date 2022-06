Kim Kardashian prepara viagem para a filha North celebrar os seus 9 anos com as amigas

A influenciadora Kim Kardashian levou as crianças para um acampamento para celebrar os 9 anos de North

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 14h15

As comemorações do aniversário de North West não param! Nesta terça-feira, 28, Kim Kardashian (41) revelou que a filha e as amigas curtiram um acampamento para celebrar os seus 9 anos.

No perfil do Instagram, a socialite abriu um álbum de fotos mostrando como foi a viagem, que contou com jatinho particular, quartos temáticos e muita diversão.

Já no local, a criançada curtiu a natureza com tirolesa, banho de lago e arvorismo.

"Camp North", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Vale lembrar que North completou 9 anos no último dia 15 e ganhou uma belíssima homenagem da mãe através das redes sociais.

CONFIRA A VIAGEM DE ANIVERSÁRIO DE NORTH WEST