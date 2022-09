Khloé combina vestido de brilhantes com a filha de Kim Kardashian: ''Icônicas''

Khloé Kardashian chora ao falar sobre novo filho com Tristan Thompson: ''É díficil'':

A empresária e socialite Khloé Kardashian (38) não conteve as lágrimas ao falar com a mãe, Kris Jenner (66), sobre o segundo filho com o ex, o atleta Tristan Thompson (31). A estrela do clã Kardashian-Jenner apareceu emotiva em um novo teaser do reality The Kardashian (Star+)

No vídeo, ela está conversando com a mãe, a empresária Kris Jenner, que também chora ao falar sobre a situação. "Há algo que estou pronta para falar sobre. Tristan e eu estamos tendo outro bebê", diz ela com lágrimas nos olhos. "Era para ser algo bom, mas está sendo uma experiência diferente", acrescentou Koko. "É difícil vê-la sentindo dor", completou a matriarca da família, ao falar sobre a filha.

