Isis Valverde posta vídeo do filho Rael brincando de DJ e fãs comparam: ''Carinha da mamãe''

Morando nos Estados Unidos, atriz Isis Valverde abre álbum de registros encantadores com o filho Rael, que impressiona pela semelhança com a mãe

A atriz Isis Valverde (36) usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos no domingo, 07, em que aparece com o filho Rael, de 4 anos!

Morando nos Estados Unidos, a artista, que vai viver a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), assassinada pelo marido, conhecido como Doca Street, nos cinemas, compartilhou registros fofíssimos com o garotinho, fruto de seu relacionamento anterior com o modelo André Resende.

Nas imagens, Rael aparece se divertindo com equipamentos de DJ. Em alguns registros, a famosa surgiu pegando pesado no treino na academia e fazendo pose para a câmera. “'Não discuto com o destino o que pintar eu assino'”, escreveu Isis Valverde na legenda da postagem.

"Saudade", disse Vanessa Giácomo nos comentários. Os fãs aindadestacaram a beleza da família e compararam o pequeno com a mãe. "Para mim, você é a mulher mais bonita do Brasil", elogiou uma seguidora. "Perfeita é ela", destacou outra. "Carinha da mamãe", comparou uma terceira. "Que molequinho mais lindo você tem!", exaltou mais uma.

Confira as fotos de Isis Valverde com o filho Rael:

De biquíni fininho, Isis Valverde toma sol e choca pelo corpão

A atriz Isis Valverde impressionou ao compartilhar fotos recentemente. Morando fora do Brasil, nos EUA, a famosa mostrou que aproveitou o dia de folga para curtir uma piscina, comer com o filho e até fazer uma fogueira à noite.

Em alguns registros, a artista apareceu renovando o bronzeado e chamou a atenção ao aparecer usando um biquíni preto bem fininho. Puxando a peça, Isis Valverde revelou suas curvas torneada e impressionou.

"Domingo e sol", disse ela ao surgir de cara lavada, esbanjando naturalidade. O filho dela, Rael Valverde Resende, também encantou e chamou a atenção ao aparecer curtindo a fogueira no quintal com ela.