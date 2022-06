Isis Valverde compartilha clique carinhoso com o filho, Rael: ''Nossos dias''

A atriz Isis Valverde derreteu o coração dos seguidores ao dividir um clique com o filho

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 15h52

Isis Valverde (35) resolveu mostrar o passeio que fez nesta segunda-feira, 13, com o filho, Rael, de três anos.

A atriz abriu um álbum de fotos ao lado do herdeiro e encantou os seguidores com o registro no estilo 'maternidade real'.

Na imagem, a artista aparece com o pequeno dormindo em seu colo. Já nos outros cliques, ela exibe os locais que os dois visitaram.

"Our regular days [Nossos dias normais]", escreveu ela na legenda da publicação.

Rael é fruto do antigo relacionamento de Isis Valverde com André Resende. Os dois anunciaram o fim do casamento em fevereiro deste ano.

