Isis Valverde brilha na cerimônia de premiação do AFI Life Achievement Awards

Isis Valverde escolhe vestido deslumbrante da grife Saint Laurent para marcar presença em noite de gala de evento internacional

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 22h20

A atriz Isis Valverde atraiu todos os olhares ao marcar presença na 48º edição do AFI Life Achievement Awards, noite de gala do American FilmInstitute, em Los Angeles, nesta quinta-feira, 9. A musa apareceu na noite de gala com um vestido preto nada básico e com decote deslumbrante da grife Saint Laurent.

A artista foi convidada pelo E! Entertainment para representar os artistas brasileiros no coquetel e na cerimônia de premiação. Neste ano, o evento homenageará a atriz Julie Andrews.

“Isis Valverde é uma atriz talentosa e carismática que acumula papéis de destaque em sua carreira. Tenho certeza de que deixará a festa ainda mais estrelada”, diz Marcello Coltro, Vice-Presidente da NBCUniversal para a América Latina.

Fotos de Isis Valverde em Los Angeles:

Isis Valverde e Marcello Coltro , Vice-Presidente da NBCUniversal para a América Latina