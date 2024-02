Influenciadora anuncia a morte do filho de 3 anos: ‘Trágico acidente’

A influenciadora digital de estilo de vida Laura Meritt Walker comove ao falar da morte do filho de apenas 3 anos de idade: ‘Coração partido’

A influenciadora digital de estilo de vida Laura Meritt Walker comoveu seus seguidores nesta sexta-feira, 16, ao anunciar a morte do filho Callahan, de apenas 3 anos de idade, fruto do casamento com David Walker. Ela informou que o menino partiu após um trágico acidente, mas não revelou os detalhes.

Em um post no Instagram, ela mostrou uma foto da família reunida antes da morte da criança. “Estamos completamente com o coração partido em anunciar em que perdemos o nosso precioso Callahan em um trágico acidente na semana passada. Ele foi uma bênção e trouxe muita alegria para toda a nossa família. Cal-Bear era absolutamente adorado por seus irmãos mais velhos e os amava além da conta. Como pais, estamos completamente arrasados com a perda do nosso filho. Ficamos consolados em saber que ele está nos braços de Jesus. Ficaríamos honrados em receber suas orações pela paz e força da nossa família durante este momento doloroso”, informaram.

De acordo com o site da Revista People, a polícia de Frisco, no Texas, informou que atendeu ao chamado sobre o afogamento de uma criança na semana passada, o que pode ter sido o chamado para o acidente com o filho da influenciadora. Porém, a família ainda não se pronunciou sobre a causa da morte do menino.

O casal tem mais dois filhos: Chamberlain, de 7 anos, e Beckham, de 10 anos.

Laura é influenciadora digital de estilo de vida junto com sua irmã, Cristie Meritt Taylor. Elas costumam mostrar a rotina de suas famílias nas rede sociais.

Karine Carrijo perdeu o filho ainda durante a gestação

A influenciadora digital Karine Carrijo, que é conhecida pela voz da cachorra Kiliquinha, apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 30, para falar sobre a morte do seu filho, Levi, fruto do casamento com o músico Thiago Lima. O bebê faleceu após seu coração parar de bater. Karine estava grávida de 9 meses e contou que o bebê não chorou no parto.

"Carta para o meu anjo levi: Seu coraçãozinho parou de bater nesse domingo e parte do meu também.

Você não sabe o quanto eu e o papai orávamos por você todas as noites. As pessoas sempre dizem: cuidar de bebê é difícil,chora muito, tem que trocar fralda, amamentar de 3 em 3 horas. Mas sabe o que é difícil? É ter que fazer um parto e não ouvir nenhum choro", disse ela.

Na sequência, Karine declarou: "É saber que nunca vou saber se seu nariz era do papai ou da mamãe, se você era mesmo careca ou não, é saber que você nunca vai vir pro meu colo, e eu nunca vou saber qual seu cheirinho, nunca vou ver seu primeiro dente, e nunca vou te levar na escola… O que dói mais que o parto? É ter leite pra te amamentar e ter que tomar remédio pra secar meu leite pq eu nunca vou te dar um tetê. Domingo, falei pros seus irmãozinhos que a gente ia voltar hoje, mas você ficou na maternidade".

Por fim, ela desabafou sobre ainda não entender o motivo para a morte do filho. "Eu não sei o propósito de Deus pra isso, mas se que ele sabe da minha dor, pq eu também perdeu o filho dele pra salvar todos nós. Levi, meu filho Você mudou minha vida. E os melhores meses da minha vida, foram os 9 meses que você ficou dentro da minha barriga. Eu te amo, pra sempre. Da sua mamãe Karine", afirmou.