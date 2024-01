Morre o filho da influenciadora Karine Carrijo com Thiago Lima

Após chegar aos 9 meses de gestação, Karine Carrijo, conhecida pela voz da Kiliquinha, anunciou a morte do filho nesta segunda-feira, 29

A influenciadora digital Karine Carrijo, que ficou conhecida por dar voz para a cadela Kiliquinha nas redes sociais, está de luto. Ela e o marido, o músico Thiago Lima, anunciaram a morte do primeiro filho deles, Levi.

O casal não entrou em detalhes sobre qual foi a causa da morte do bebê. Porém, eles estavam na contagem regressiva para o nascimento dele. Karine já estava com 9 meses de gestação e mostrava os detalhes da preparação para a chegada do bebê nas redes sociais.

Em um comunicado oficial, eles apenas informaram que o bebê faleceu nesta segunda-feira, 29. "É com grande pesar que compartilhamentos a notícia do falecimento do Levi, nesta manhã de segunda-feira, 29/01. Pedimos solidariedade em orações para Karine e Thiago, que atravessam este momento doloroso e solicitamos respeito durante o período de luto", escreveram.

E completaram: "Embora não compreendamos os desígnios de Deus, depositamos confiança em sua misericórdia. Sua orações são essenciais para confortar Karine e Thiago neste momento difícil".

A gravidez foi anunciada em setembro de 2023 e Karine e Thiago se casaram em outubro em uma cerimônia durante o dia.

Mãe de Gisele Bündchen faleceu no final de semana

A mãe da modelo Gisele Bündchen, dona Vânia Nonnenmacher, morreu aos 75 anos neste domingo, 28. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em tratamento contra um câncer. A informação é da jornalista Kelly Matos, de GZH.

Dona Vânia era bancária aposentada, tendo atuado no Banco do Brasil. Bastante discreta nas redes sociais, ela foi casada com Valdir Bündchen, um professor universitário, com quem teve seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmeas), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.