Karine Carrijo desabafa sobre a morte do filho: 'Não ouvir nenhum choro'

Chorando, a influenciadora digital Karine Carrijo escreve carta aberta após perder o filho com 9 meses de gestação: 'Coração parou de bater'

A influenciadora digital Karine Carrijo, que é conhecida pela voz da cachorra Kiliquinha, apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 30, para falar sobre a morte do seu filho, Levi, fruto do casamento com o músico Thiago Lima. O bebê faleceu após seu coração parar de bater. Karine estava grávida de 9 meses e contou que o bebê não chorou no parto .

"Carta para o meu anjo levi: Seu coraçãozinho parou de bater nesse domingo e parte do meu também.

Você não sabe o quanto eu e o papai orávamos por você todas as noites. As pessoas sempre dizem: cuidar de bebê é difícil,chora muito, tem que trocar fralda, amamentar de 3 em 3 horas. Mas sabe o que é difícil? É ter que fazer um parto e não ouvir nenhum choro", disse ela.

Na sequência, Karine declarou: "É saber que nunca vou saber se seu nariz era do papai ou da mamãe, se você era mesmo careca ou não, é saber que você nunca vai vir pro meu colo, e eu nunca vou saber qual seu cheirinho, nunca vou ver seu primeiro dente, e nunca vou te levar na escola… O que dói mais que o parto? É ter leite pra te amamentar e ter que tomar remédio pra secar meu leite pq eu nunca vou te dar um tetê. Domingo, falei pros seus irmãozinhos que a gente ia voltar hoje, mas você ficou na maternidade".

Por fim, ela desabafou sobre ainda não entender o motivo para a morte do filho. "Eu não sei o propósito de Deus pra isso, mas se que ele sabe da minha dor, pq eu também perdeu o filho dele pra salvar todos nós. Levi, meu filho Você mudou minha vida. E os melhores meses da minha vida, foram os 9 meses que você ficou dentro da minha barriga. Eu te amo, pra sempre. Da sua mamãe Karine", afirmou.

Quem é Karine Carrijo?

Quem é Karine Carrijo?

Saiba mias sobre quem é Karine Carrijo:

Karine Carrijo é influenciadora digital, escritora, roteirista e dubladora. Ela conquistou a fama nas redes sociais ao ser a dubladora da cachorrinha Kiliquinha em vídeos divertidos sobre a rotina do animal de estimação e suas aventuras. Ela se casou com Thiago Lima em outubro de 2023, cerca de um mês após anunciarem que estavam esperando o nascimento do primeiro filho juntos.

Além do trabalho com a internet, Karine também é empreendedora. Ela já comandou uma agência de marketing e uma academia de treino funcional. Inclusive, ela lançou um livro sobre empreendedorismo, chamando Mulherão da P****, no qual ensina o seu método para empreender. Karine também dá palestras e faz mentoras sobre o tema.

Nos últimos meses, ela usou o seu perfil no Instagram, que tem mais de 500 mil seguidores, para mostrar os detalhes da preparação para o nascimento do primeiro filho. Ela compartilhou a arrumação do enxoval e do quarto do bebê, que já estava pronto para a chegada dele.