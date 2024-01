Quem é Karine Carrijo? Ela perdeu o bebê aos 9 meses de gestação

Saiba mais sobre a influenciadora digital Karine Carrijo, que vive o luto de perder o filho. Ela estava grávida de 9 meses e anunciou a morte do bebê

A influenciadora digital Karine Carrijo vive o luto pela morte do primeiro filho, Levi, fruto do casamento com o músico Thiago Lima. Na segunda-feira, 29, ela e o marido compartilharam um comunicado para anunciar que o filho faleceu. Sem revelar detalhes do que aconteceu, a estrela estava grávida de 9 meses e esperava o nascimento do filho, mas ele faleceu. Saiba mias sobre quem é Karine Carrijo:

Karine Carrijo é influenciadora digital, escritora, roteirista e dubladora. Ela conquistou a fama nas redes sociais ao ser a dubladora da cachorrinha Kiliquinha em vídeos divertidos sobre a rotina do animal de estimação e suas aventuras. Ela se casou com Thiago Lima em outubro de 2023, cerca de um mês após anunciarem que estavam esperando o nascimento do primeiro filho juntos.

Além do trabalho com a internet, Karine também é empreendedora. Ela já comandou uma agência de marketing e uma academia de treino funcional. Inclusive, ela lançou um livro sobre empreendedorismo, chamando Mulherão da P****, no qual ensina o seu método para empreender. Karine também dá palestras e faz mentoras sobre o tema.

Nos últimos meses, ela usou o seu perfil no Instagram, que tem mais de 500 mil seguidores, para mostrar os detalhes da preparação para o nascimento do primeiro filho. Ela compartilhou a arrumação do enxoval e do quarto do bebê, que já estava pronto para a chegada dele.

Na noite de segunda-feira, 29, Karine e Thiago compartilharam um comunicado sobre o luto pela morte do filho. "É com grande pesar que compartilhamentos a notícia do falecimento do Levi, nesta manhã de segunda-feira, 29/01. Pedimos solidariedade em orações para Karine e Thiago, que atravessam este momento doloroso e solicitamos respeito durante o período de luto. Embora não compreendamos os desígnios de Deus, depositamos confiança em sua misericórdia. Sua orações são essenciais para confortar Karine e Thiago neste momento difícil", escreveram.

