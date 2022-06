Hugo Moura mostra desenho da filha, Maria Flor, e impressiona os seguidores: ''Talentosa''

O ator Hugo Moura surpreendeu os seus seguidores ao dividir um talento da filha, Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 14h59

Hugo Moura (36) é um verdadeiro papais coruja e nesta sexta-feira, 10, ele se provou mais uma vez ao mostrar uma arte da filha, Maria Flor (6).

No perfil do Instagram, o ator compartilhou uma foto de um desenho feito pela herdeira, fruto do seu relacionamento com Deborah Secco (42), e se derreteu.

"Maria Flor em auto-retrato", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

O desenho da menina chamou a atenção dos seguidores. "Artista", "Que lindo", "Amei ficou muito fofa", "Muito linda", dispararam.

Recentemente, foi noticiado pela colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, que Deborah Secco deverá apresentar uma atração ao lado da filha, Maria Flor. Por enquanto, o projeto está na fase de preparação.

CONFIRA O DESENHO DE MARIA FLOR