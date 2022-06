Deborah Secco poderá fazer novo programa com a filha, Maria Flor

Deborah Secco está na fase de preparação para apresentar um programa ao lado da filha, Maria Flor, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 09h51

A atriz Deborah Secco (42) poderá mostrar o seu lado apresentadora em breve! De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela deverá apresentar uma atração ao lado da filha, Maria Flor (6), fruto do casamento com Hugo Moura (36).

Por enquanto, o projeto está na fase de preparação e poderá ser exibido no Giga Gloob. A atração ainda não tem nome e nem data de estreia.

Vale lembrar que Maria Flor já fez a sua estreia na TV. A menina fez uma participação especial na novela Salve-se Quem Puder, da Globo. Ela atuou ao lado da mãe em uma cena da novela.

A relação de Deborah Secco com o marido

Deborah Secco falou de seu relacionamento com o marido, o ator Hugo Moura. Os dois são pais de Maria Flor. A artista relembrou o que sentiu ao lado do marido para decidir se casar com ele. “Com ele, pela primeira vez, consegui ser de verdade, honesta, me apresentando com erros e acertos, defeitos e qualidades. E talvez pela primeira vez tenha me sentido verdadeiramente amada. Porque só uma parte de mim era amada, a legal, aquela que eu apresentava para as pessoas. Eu omitia a parte errada. Hugo me ama desse jeito, com minhas imperfeições. E isso me traz uma tranquilidade, uma falta de anseio por algo mais”, contou na coluna de Patricia Kogut.