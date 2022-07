Grazi Massafera relembra fotos na praia com a filha e encanta

A atriz Grazi Massafera recordou fotos perfeitas diante do pôr-do-sol com a filha, Sofia, e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 13h29

Grazi Massafera (40) aproveitou o clima de TBT da última quinta-feira, 21, para relembrar fotos perfeitas com a filha, Sofia (10), fruto do seu antigo relacionamento com Cauã Reymond (42).

A atriz resgatou fotos com a herdeira na praia diante de um pôr-do-sol deslumbrante. Nas imagens, a menina aparece no colo da mãe ainda pequena.

"TBT", escreveu ela na legenda da publicação junto com emojis de coração e sol.

Nos comentários, os admiradores foram só elogios para a dupla. "Eu amo essa pic", "Que fotos perfeitas", "Sou completamente apaixonada por vocês", "Perfeição", disseram.

GRAZI MASSAFERA É FLAGRADA NO AEROPORTO COM A FILHA

A atriz Grazi Massafera fez uma nova aparição pública com a filha, Sofia, na segunda-feira, 4. As duas foram flagradas no desembarque de um aeroporto no Rio de Janeiro com looks confortáveis. Grazi usava um conjunto todo vermelho, e a filha estava com um moletom do filme Harry Potter e jeans rasgado. Simpática, Sofia acenou para os fotógrafos quando percebeu que estava sendo fotografada.

