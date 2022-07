Grazi Massafera aproveita festa do pijama com a filha e as sobrinhas com direto a spa

A atriz Grazi Massafera publicou uma foto no espelho com a filha e as sobrinhas durante festa do pijama

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 11h01

Grazi Massafera (40) aproveitou um clima familiar na noite do último sábado, 2, ao lado da filha e das sobrinhas.

A atriz revelou que montou uma festa do pijama com as meninas com direito a foto no espelho e spa caseiro.

No feed do Instagram, elas aparecem fazendo biquinho com máscara no rosto e exibindo a genética maravilhosa.

"Sábado à noite", escreveu ela na legenda com as hashtags "Nossa melhor versão. Versão desarrumada. Festa do pijama".

Nas fotos ela posa com Sophia, Gleicy Massafera, Gabrielli Massafera, e Eduarda de Freitas.

E claro que os admiradores foram só elogios para elas. "Genética de milhões", "Só as tops das tops", "Que farra boa, lindas", dispararam.

