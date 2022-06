Grazi Massafera celebra seu aniversário de 40 anos em parque de diversões com a filha

A atriz Grazi Massafera comemorou seus 40 com a filha Sofia em parque de diversões

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 18h00

As comemorações dos 40 anos de Grazi Massafera ainda não acabaram! Nesta quinta-feira, 30, a atriz foi para um parque de diversões celebrar com a filha.

Ao lado de Sofia, Grazi se divertiu em diversas atrações do parque e ainda passeou com seu cachorro.Grazi ainda foi fotografada com um bolo no parque para comemorar seu aniversário de 40 anos.

Neste último dia 28, a artista celebrou seu aniversário e recebeu diversas homenagens nas redes sociais, incluindo o Padre Fábio de Melo.

A apresentadora Angélica e a atriz Ingrid Guimarães também celebraram o aniversário da atriz e ex-BBB nesta última terça-feira.

Confira aqui alguns cliques de Grazi no parque de diversões!

Fotos: Guma Miranda/AgNews