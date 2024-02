Grávida, Virginia Fonseca compartilha clique ao lado das filhas

À espera do terceiro filho com o cantor Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca publicou novas fotos aos lado de Maria Alice e Maria Flor

Nesta terça-feira, 6, Virginia Fonseca publicou um novo clique ao lado de suas filhas, Maria Flor e Maria Alice. A influenciadora digital, que está grávida de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, legendou o post falando sobre o sexo do bebê que espera.

"Meus filhos, benção de Deus. Observação: Filhos [no masculino] pois ainda não sabemos se é menino ou menina", explicou ela na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Nos comentários, além dos elogios, muitos notaram o crescimento da primogênita, Maria Alice. "O papai ama vocês", disse Zé Felipe. "Maria Alice tá muito mocinha, gente! Socorro!", disse uma internauta. "Vocês são perfeitas! Deus abencoe sempre", afirmou mais uma.

Virginia faz simpatia para descobrir sexo do bebê

A influenciadora Virginia Fonseca deixou os seguidores animados na manhã desta terça-feira, 06, ao contar que realizou uma simpatia antiga para descobrir o sexo de seu terceiro filho, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Eles, que já são pais de duas meninas e já revelaram o grande desejo de ter um herdeiro menino.

Em seu Instagram oficial, ela explicou que recorreu a simpatia após sua mãe, Margareth Serrão, sonhar que o bebê é um menino. Virginia, então, explicou detalhadamente como funciona a 'técnica'.

"De um lado tem uma colher e do outro tem um garfo. Se acertar no garfo, significa que vai ser menino, e se acertar na colher, significa que vai ser menina, mas nada é certo", relatou a nora do cantor Leonardo, bastante animada.

No registro compartilhado, ela mostra que sentou na almofada onde estava o garfo. "Boatos que vai ser menino. Não criem expectativas", avisou ela à família, que estava presente no momento da simpatia. Margareth, por sua vez, recordou que na gravidez de Maria Alice, primogênita da influenciadora, ela havia realizado a superstição e sentou na colher.