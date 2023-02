Giselle Itié fala sobre maternidade e posa amamentando o filho de quase 3 anos: ''Sem pressão''

Mãe solo, atriz Giselle Itié publica série de fotos com Pedro Luna e faz reflexão sobre a rotina pesada da maternidade

A atriz Giselle Itié (40), que costuma falar abertamente sobre a maternidade nas redes sociais, usou seu Instagram nesta quinta-feira, 09, para fazer um breve relato sobre a rotina intensa com o filho.

Ao publicar registros de diferentes momentos com Pedro Luna, que completa três anos no dia 2 de março, a famosa contou que o garotinho começou a ir para a escola e que está no processo de desmame.

"Ainda em janeiro... Mega intenso, ainda amamentando, sem pressão. Ainda aqui, mas já planejando até porque o pequeno Luna começou ir pra escola", iniciou ela na publicação em sua rede social.

Em seguida, Giselle se parabeniza por dar conta de tudo. "Buenas, Gigi. Vamos nos representar? Ansiosa para saber de ti. Está medicada?", brincou a atriz ao finalizar.

Vale lembrar que Pedro Luna é fruto do relacionamento de Giselle com o também ator Guilherme Winter, com quem ficou por quatro anos. Os dois haviam terminado em 2019, mas reataram e se separaram novamente após o nascimento do filho.

Confira o post de Giselle Itié:

Giselle Itié se derrete ao surgir agarradinha com o herdeiro

Curtindo um momento de descanso com a família, a atriz Giselle Itié abriu o álbum de viagens e compartilhou alguns registros de suas férias ao lado de seu filhote, Pedro, de apenas 02 anos de idade.

Fruto de seu antigo casamento com o ator Guilherme Winter (43), o garotinho fez a farra e se divertiu muito. Em sua conta no Instagram, a artista publicou uma série de fotos, onde surge aproveitando cada minuto ao lado do filho. Na série de registros, Gisele posa agarradinha com o menino, que retribui com um lindo sorriso e esbanjou fofura.

