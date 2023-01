Giselle Itié relata processo de desmame do filho de quase três anos: "Exausta"

Giselle Itié compartilhou um desabafo nas redes sociais sobre o desmame do filho

Giselle Itié (40) relatou pelas redes sociais o processo de desmame do filho, Pedro, que completa três anos no dia 02 de março.

"E a família por aqui continua no desmame ‘acolhedor’ uma fase muito delicada tanto pra cria quanto pra mãe. Estou bem cansada - só pra não dizer exausta. Pois tô exausta de falar exausta - mas na real, só quero dormir tranquila sem ter que amamentar, sabe?", começou.

Ela continuou: "Por conta disso, Pedro teve uma ideia genial pra não acordar no meio da noite pra mamar. já que o nosso combinado - fizemos um mural de desmame por aqui. E o combinado é só mamar quando acordar de manhã, não no meio da noite. e qual foi a ideia do pequeno? Acordar as 4h30 da manhã todos os dias. Vida ainda mais loca. Maternar é muito flutuante. Por mais que eu esteja cansada em amamentar, fico com o coração apertado de saber que logo mais, meu gordinho lindo não estará mais agarrado no meu peito, com os seus olhinhos brilhantes e dizendo “- o outro mamãe, o outro. Só mais um poquinho tá?!” vai entender as emoções flutuantes de um ser mãe."

Nos comentários, Giselle recebeu o apoio e acolhimento de outras mães. "Me descreveu...Aqui estamos nessa fase também... dilema entre fazer um desmame e manter no tempo dela... mas exausta!", disse uma. "Por aqui deixei no tempo dele, mas realmente é um desafio imenso. Ficamos quatro anos e cinco meses e acredito que estamos realmente no fim dessa jornada. Envolve muitos sentimentos. Siga seu coração", falou outra. "Me vejo em suas palavras. Por aqui comecei um desmame da madrugada. Mas também estou com coração apertado", continuou mais uma.

"Pedro é anjo, é do sorriso fácil e da alegria. Seu riso me arrebata pro paraíso infinito, numa magia mestra. (ele é mestre) um único sopro seu me joga alto, bem alto, mostra o caminho pra minha melhor versão, vejo o mundo lá de cima, ainda vejo suas covinhas me olharem, e o universo dentro dos seus cachinhos, caminho, tento lhe devolver o máximo que posso dentro da nossa espiral de amor atemporal", escreveu Guilherme Winter (43), marido de Giselle Itié.