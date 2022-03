Guilherme Winter celebra aniversário do filho, Pedro: ''Meu anjo''

O ator Guilherme Winter compartilhou uma sequência de fotos com o filho e celebrou seu aniversário de dois anos

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 14h06

Guilherme Winter (42) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho, Pedro Luna.

O menino, fruto do relacionamento do ator com Giselle Itié (39), completou dois anos de vida nesta quarta-feira, 2, e para comemorar a data, ele compartilhou uma sequência de fotos com o aniversariante e prestou uma bela homenagem.

"Pedro é anjo, é do sorriso fácil e da alegria. Seu riso me arrebata pro paraíso infinito, numa magia mestra. (ele é mestre) um único sopro seu me joga alto, bem alto, mostra o caminho pra minha melhor versão, vejo o mundo lá de cima, ainda vejo suas covinhas me olharem, e o universo dentro dos seus cachinhos, caminho, tento lhe devolver o máximo que posso dentro da nossa espiral de amor atemporal", começou ele.

Winter completou a publicação afirmando que sempre estará ao lado do herdeiro. "Caminho ao seu lado sempre Pedro, mãos dadas, dedos entrelaçados, nosso caminho, nosso paraíso. O seu caminho, saúde, abundância, prosperidade, alegrias, felicidades e sabedoria. Feliz 2 anos meu anjo do sorriso mais doce e lindo! Te amo", finalizou.

Os fãs do ator parabenizaram Pedro. "Coisa mais linda. Que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Que lindo. Parabéns", escreveu outra. "Parabéns, muita saúde e felicidades para o pequeno", comentou uma fã. "Que amor! Parabéns, Pedro", falou mais uma.

Confira as fotos de Guilherme e Pedro: