Giselle Itié se derrete ao surgir agarradinha com o herdeiro: "Amo mais que tudo!"

Giselle Itié encantou a web ao registrar novos cliques ao lado do filho e desabafou sobre a rotina exaustiva de ser mãe

Curtindo um momento de descanso com a família, a atriz Giselle Itié (40) abriu o álbum de viagens e compartilhou alguns registros de suas férias nesta sexta-feira, 20, ao lado de seu filhote, Pedro, de apenas 02 anos de idade.

Fruto de seu antigo casamento com o ator Guilherme Winter (43), o garotinho fez a farra e se divertiu muito. Em sua conta no Instagram, a artista publicou uma série de fotos, onde surge aproveitando cada minuto ao lado do filho. Na série de registros, Gisele posa agarradinha com o menino, que retribui com um lindo sorriso.

“Se férias é um período de descanso. hahhaha… férias pra quem?! minha pergunta é: donde nós mães encontramos esse momento tão desejado?”, iniciou ela na legenda refletindo sobre a rotina.

“Ps: AMO estar com o meu filho? AMO mais que tudo. mas poder descansar para estar bem para o seu filho, é imprescindível. Sua saúde mental agradece e pasmem… sua cria também", completou.

"Com tempo vai melhorando, viu? Pode acreditar.. esses serumaninhos, se torna parceiros incríveis, mas quandoinha filha tinha 1 ano, eu brincava.. se eu desmaiasse era pra me deixar ali uns 3 dias pra descanso!", falou uma seguidora. "Você só fala verdades! Amamos nossos filhos, mais cansamos num nível máximo!!", disse outra. "Preciosidades!!!!!", elogiou mais uma.

PRAIA!

Nas últimas semanas, atriz Giselle Itié, resolveu aproveitar o início de suas férias para renovar o bronzeado na praia. Em suas redes socias, a artista publicou alguns cliques do seu momento de descanso e tirou o fôlego dos internautas.

"Fileirinha ornadinha. Curtindo as férias mas já pensando nas férias das férias com a cria. quem sabe, sabe!", escreveu ela na legenda da publicação.