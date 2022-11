Deslumbrante, Giselle Itié posa de biquíni ao lado do filho: "Linda!"

Curtindo férias, a atriz Giselle Itié aproveitou um dia na praia ao lado do filho, Pedro Luna

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 13h11

Nesta quinta-feira, 3, a atriz Giselle Itié, de 40 anos, resolveu aproveitar o início de suas férias para renovar o bronzeado na praia.

Para registrar o momento, a artista publicou alguns cliques do seu momento de descanso nas redes sociais. Na sequência de imagens, Giselle aparece deitada de biquíni verde ao lado do filho, Pedro Luna, de 2 anos, fruto do seu casamento com o ator Guilherme Winter (43).

"Fileirinha ornadinha. Curtindo as férias mas já pensando nas férias das férias com a cria. quem sabe, sabe!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs e admiradores foram só elogios nos comentários: "você tem um Q a mais de linda no verão", disse uma internauta. "eita como é sereia", comentou outra. "Curte muito meus amores", escreveu uma admiradora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DA ATRIZ GISELLE ITIÉ: