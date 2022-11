Giselle Itié surge amamentando o filho e agradece a si mesma: ''Amor-próprio é luxo''

Atriz Giselle Itié faz agradecimento para si mesma e reflexão ao compartilhar fotos na praia com o filho, Pedro Luna

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 11h39

A atriz Giselle Itié (41) fez um post diferentão nas redes sociais fazendo um agradecimento para a pessoa mais especial de sua vida: ela mesma!

Na segunda-feira, 31, a artista compartilhou uma sequência de registros em que aparece amamentando o filho, Pedro Luna, de dois aninhos, fruto do relacionamento com o ator Guilherme Winter, de quem se separou pouco tempo depois do nascimento do pequeno.

A mãe coruja postou as fotos de biquíni com o herdeiro no colo na praia e deixou uma mensagem carinhosa para si mesma, ressaltando a importância do amor-próprio.

"Obrigada @gitie por me cuidar tão bem - antes tarde do que nunca - obrigada, minha bruxona gostosa de mí corazón! Eita! Que Amor Próprio é um luxo que só. Sim, sobre privilégios. E sou extremamente grata por tudo isso", declarou Gi Itié na legenda da publicação.

Confira as fotos de Giselle Itié amamentando o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GiseLLe ItiÉ (@gitie)

Giselle Itié radicaliza visual e mostra resultado na web

Apostando na mudança com a chegada dos 40 anos, a atriz Giselle Itié decidiu radicalizar o visual e exibiu o resultado nas redes sociais! A artista colecionou chuva de elogios ao mostrar a transformação em vídeo publicado no Instagram pelo seu hair stylist. No registro, primeiramente, ele mostra como o cabelo da famosa estava, mais longo e com tom escuro. Na sequência, ela aparace toda produzida de batom vermelho e com os fios maiss curtinhos e com mechas loiras.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!