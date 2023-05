Filho de Simone Mendes choca ao surgir cantando: ''Talento da mãe''

Aos 8 anos, filho de Simone Mendes choca ao mostrar talento na música em vídeo; veja

O filho de Simone Mendes (38), Henry Diniz (8), impressionou ao mostrar que herdou o talento da mãe para cantar. Nesta sexta-feira, 19, a famosa compartilhou um vídeo do herdeiro cantando a música nova dela e chocou com a performance do herdeiro.

Durante um passeio de barco, o menino apareceu curtindo a canção e soltou a voz sem medo. Henry provou que leva jeito e que pode seguir os passos da mãe no futuro.

"Meu cantor favorito já aprovou a música nova! Quem aí já fez igual o Henry Diniz e escutou ME ESQUECE POR ENQUANTO hoje?", mostrou Simone Mendes orgulhoso do garoto.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a cantoria do pequeno. "Que coisa mais rica", babaram por ele. "Puxou o talento da mãe", observaram outros.

Henry Diniz é filho do casamento da artista sertaneja com o empresário Kaká Diniz (37). Além do garoto, o casal tem Zaya Diniz (2).

Veja o filho de Simone Mendes cantando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Que situação! Simone pede e Rodrigo Faro joga reportagem no lixo após polêmica

A Record TV decidiu não exibir uma matéria que estava gravada com a sertaneja Simone . Ela seria exibida no último domingo (14) durante o Hora do Faro, mas foi descartada após um pedido da equipe da cantora.

Na gravação, a sertaneja apareceu caracterizada usando um recurso chamado "black face", que é quando brancos pintam a cara para fingirem que são negros. Esse tipo de procedimento é considerado preconceituoso atualmente.

Após as primeiras imagens serem veiculadas, parte do público criticou a reportagem do programa de Rodrigo Faro, o que assustou a equipe da cantora. Apesar do conteúdo ser de responsabilidade da produção da Record TV, Simone preferiu se prevenir de críticas.

A produção atendeu o pedido e a sertaneja prometeu marcar uma nova data para compensar a exclusão do material. Para tapar o buraco, o Hora do Faro reprisou uma matéria do Dia das Mães. As informações são do 'Na Telinha'.