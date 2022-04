Filho de Giovanna Ewbank a visita no set de filmagem de nova série brasileira do Disney+

Giovanna Ewbank compartilha registros ao receber visita do filho em seu local de trabalho

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 14h43

Giovanna Ewbank (35) está prestes a estrear na mais nova produção brasileira do Disney+, A Magia de Aruna!

E, é claro que as filmagens da série estão a todo vapor.

Nesta segunda-feira, 25, inclusive, a atriz recebeu uma surpresinha no set de filmagem: uma visita de Bless (7)!

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de cliques nos quais o herdeiro apareceu conhecendo o trabalho da mãe.

“E a minha alegria da surpresa do meu bebê vindo me visitar no set de filmagem de A Magia de Aruna? Bless ama ir ao set ver como tudo funciona, fica sempre muito atento pra depois dar suas opiniões já que agora ele faz teatro na escola”, contou a esposa de Gagliasso (40).

“Ontem ele disse que a cena que ele viu ‘não fazia muito sentido’ porque não viu nenhuma magia (claro, ele tem razão, já que a magia é feita no pós) [risos]... Te amo, meu amor”, se derreteu a mãe-coruja ao final.

Veja as fotos de Bless ao visitar Giovanna Ewbank no set de filmagem de A Magia de Aruna: