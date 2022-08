Filhas de Thaís Vasconcellos e Ferrugem encantam a web ao surgir usando maiôs idênticos

Thais Vasconcellos, esposa de Ferrugem, vestiu as três filhas com maiôs idênticos e deixou seus fãs derretidos

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 14h20

Nesta terça-feira, 16, Thais Vasconcellos (28), esposa de Ferrugem (33), decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento fofo que fotografou das três filhas, Julia, Sofia e Aurora. A mamãe babona vestiu as meninas com maiôs idênticos e deixou seus fãs encantados com a cena.

Nas imagens, as irmãs apareciam abraçadinhas, usando um maiô preto com estampas de flores brancas e cheias de protetor solar na cara.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu e falou que a comemoração do Dia dos Pais ainda não acabou: "Mamãe não estava mais aguentando de saudade, agora sim vamos comemorar o dia dos pais, papai na churrasqueira e mamãe com as crianças na piscina".

Rapidamente, os seguidores da artista passou a comentar no post: "Maravilhosas!", disse um. "Quanto amor!", falou outro. "Lindas bonecas!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos das três filhas de Thais Vasconcellos e Ferrugem usando maiôs idênticos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaís Vasconcellos (@thaisrvv)

Ferrugem e Thiaguinho se apresentarão juntos no Rock in Rio

Recentemente, Ferrugem deixou seus fãs animados após convidar de surpresa o cantor Thiaguinho para participar de seu show no Rock in Rio.

"Tenho certeza de que vai ser lindo, porque toda vez que a gente está junto é sempre lindo. Que momento! Quando a gente está junto faz de tudo para um assistir ao show do outro. Existe uma admiração e uma torcida mútua. Poder levar nossa amizade e união para o palco do Rock in Rio é muito bacana. Tava mais do que na hora do pagode chegar no Rock in Rio", comentou Thiaguinho após receber o convite.

