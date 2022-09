Filha de Ticiane Pinheiro surpreende com reação ao tomar vacina para a covid-19

Ao tomar a agulhada, filha de Ticiane Pinheiro surpreendeu com reação diferente da imaginada

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 14h33

A filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella, tomou vacina contra a covid-19 nesta terça-feira, 20. Aproveitando seu dia de folga da televisão, a apresentadora foi a um posto de saúde para tomar o imunizante e imunizar a caçula.

Em seus stories no Instagram, a loira compartilhou registros do momento em que elas tomaram a vacina e a herdeira mais nova da famosa surpreendeu com uma reação bem diferente da esperada por crianças.

Após a mãe tomar a picada de sua quarta dose, foi a vez de Manuella receber a vacina. Sentada no colo de Ticiane Pinheiro, a pequena se mostrou corajosa ao dizer poder ser aplicado o imunizante. Sem chorar, ela protagonizou o momento com muita bravura.

Ainda no último final de semana, a garota impressionou ao surgir nadando sozinha. Sem medo algum, ela mergulhou na água sem o auxílio da mãe e mostrou toda sua habilidade na natação.

Também nesta terça-feira, 20, de folga, Ticiane Pinheiro aproveitou o horário livre para ir fazer seu bigode. Ela divertiu ao exibir o momento de dor em sua rede social.

Ticiane Pinheiro revela término com César Tralli e desistência de inseminação artificial

Nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro participou do Podcast PODDELAS e fez revelações sobre sua vida pessoal. Durante a conversa, a apresentadora relembrou como conheceu César Tralli e iniciou um namoro com ele. Ela ainda contou sobre a vez que terminaram sete meses após o jornalista falar que não queria casar e ter filhos.

"Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

No bate-papo, a loira também comentou sobre ter desistido de fazer inseminação artificial para ter um segundo filho com o marido.

