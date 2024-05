Filha de Roberto Justus surpreende com fantasia 'assustadora'

Criativa! Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, abandona fantasia de princesas e surpreende com escolha 'assustadora'; veja

A filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 3 anos, surpreendeu com seu estilo na hora de escolher uma fantasia para ir ao colégio. Nesta sexta-feira, 10, a produção idealizada pela pequena foi postada na rede social e o resultado impressionou.

Acostumada a eleger os vestidos de princesas, a menina surpreendeu a mãe ao dizer que gostaria de colocar outro look. A caçulinha do empresário então apostou em algo mais "assustador" e quis um vestido preto para ser a Dona Aranha.

"Sextou dia de fantasia na escola e hoje ela aposentou as princesas e foi de dona aranha haha e quis batom vermelho! Fofa da minha vida", derreteu-se a influenciadora pela filha que logo logo completará 4 anos e já mostra todo seu estilo.

Ainda em sua rede social, Ana Paula Siebert surpreendeu ao falar sobre o assunto de traição em casamento. Há 9 anos com Roberto Justus, ela abriu o jogo e revelou se perdoaria uma "pulada de cerca".

Roberto Justus se anima com a festa de Rafaella Justus

Com Rafaella Justus há poucos meses de completar 15 anos, os preparativos para a festa de debutante já estão a todo vapor. Pai da adolescente, o empresário Roberto Justus (69) não esconde a animação com o evento e o orgulho de ver a filha, fruto da relação com a apresentadora Ticiane Pinheiro (47), crescendo.

"Tanto a Tici quanto eu estamos super animados porque a nossa princesa cresceu", afirma Roberto Justus , em entrevista à CARAS Brasil. Na sexta-feira, 3, a apresentadora falou sobre o evento nas redes sociais e contou que tem ajudado na organização, assim como o empresário.

"Estou conversando bastante com a Tici, trocamos ideias e eu vou coordenando tudo, é meu estilo. Sempre gostei de me envolver nesses projetos". Justus conta que gosta de organizar desde as festas que faz em família até as de sua empresa. Agora, está ainda mais imerso no evento especial.