Ana Paula Siebert fala sobre traição em casamento: 'Me contem'

Casada com o empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert fala sobre traição e dá sua opinião sobre "pulada de cerca"; veja a opinião dela

A influenciadora digital Ana Paula Siebert deu sua opinião sobre traição e comentou como reagiria se acontecesse com ela. Casada com o empresário Roberto Justus, a loira disse que nunca passou por isso, mas pediu que contassem a ela caso soubessem de alguma coisa.

O assunto veio na rede social da madrasta de Rafaella Justus e Fabiana Justus, quando uma seguidora perguntou se ela perdoaria uma traição. A mãe de Vicky Justus, herdeira mais nova do empresário, então falou o que pensa.

"Gente, nunca passei por isso estou há quase 11 anos em uma relação que pode ter seus altos e baixos sim, mas que nunca teve traição (me contem se eu não souber). Mas não sei se eu perdoaria. Acho que quebra um pilar muito importante do casamento. Mas não tenho certeza sobre isso. Acho que depende do momento que você vive! Eu respeito (e admiro) quem perdoa e reconstroi a relação porque demanda muita maturidade e força!", declarou sobre o assunto.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Sibert comemorou uma data muito especial com o esposo. Além de celebrar os 69 anos de Roberto Justus, ela completou nove anos de casada com o pai de sua filha, que está prestes a completar 4 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert conta reação da família com transplante de Fabiana Justus

A família Justus está muito contente com a realização do transplante de medula óssea de Fabiana Justus! Em entrevista à Quem,Ana Paula Siebert compartilhou como eles reagiram ao saber da existência de um doador 100% compatível para fazer a transfusão de células-tronco.

"Estamos todos muito felizes, foi um momento muito esperado, e estamos contando os dias para que 'pegue' a medula o mais rápido possível e que, na medida do possível, a Fabi possa ter a rotina dela normal ao lado de toda a família", iniciou a esposa de Roberto Justus.