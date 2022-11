Filha de Claudia Leitte surge toda estilosa dançando e choca com gingado: ''Se empolgou''

Em vídeo, filha de Claudia Leitte deu show de fofura dançando música da mãe e impressionou com tanto charme

A filha de Claudia Leitte (42), Bela (3), passou dos limites da fofura ao surgir dançando muito em um vídeo publicado na rede social neste sábado, 12, da cantora.

Usando um look todo estiloso, composto por cropped, saia e botas, a pequena mostrou todo seu charme e habilidade ao fazer uma coreografia ao som da música da mãe.

"Sabadou com roteiro do clipe de #SukinDeConfusão: Ela acreditou no próprio talento! Trocou de roupa pra incrementar o espetáculo, mas parece que alguém se empolgou pra mostrar que tem O DOM!

ps. @mmpedreira não aguentei", brincou Claudinha na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas se derreteram com o registro fofíssimo da menina. "Que linda", admiraram os fãs. "Não aguento", babaram outros.

Filha de Claudia Leitte dá show de fofura dançando; veja:

Filha de Claudia Leitte encanta ao surgir em vídeo raro com a cantora

A filha de Claudia Leitte, Bela Pedreira, encantou ao protagonizar um vídeo cheio de amor com a mãe. Recentemente, a cantora mostrou o registro fofíssimo em sua rede social e deixou os fãs babando.

Flagrada pelo marido, Márcio Pedreira, Claudia Leitte apareceu no registro se conectando com a herdeira e recebendo muito carinho da pequena.

"Meu marido me mandou o vídeo há pouco e eu fiquei tão feliz assistindo, que não achei justo guardar só pra mim!", contou a famosa sobre espalhar o amor para todos.

